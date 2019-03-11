Капризов: слышал, что Ерёменко очень хорошо играет в плей-офф

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов оценил московское «Динамо», с которым «армейцы» встретятся в полуфинале Западной конференции.

«Свой гол в серии с «Витязем» уже забыл, готовимся к следующим играм. «Динамо» — хорошая команда, как и все клубы в плей-офф. Есть лидеры, есть те, кто выполняет другие функции. У соперника очень опытный тренер.

В первом раунде плей-офф многие доказали, что все друг с другом могут играть. Ни о каком недонастрое не может идти и речи. Особо за серией «Динамо» с «Йокеритом» не следил. Не считаю, что у нас была лёгкая серия с «Витязем».

Хочу ли стать лучшим снайпером плей-офф после того, как стал им в регулярке? Мне главное, чтобы команда выигрывала. Личные достижения на втором плане. Остальное и так придёт.

Знакомые в «Динамо» у меня есть, как и в любой другой команде. Миронова знаю, но не думаю о том, жёстко он играет или нет. Начнутся игры, посмотрим, смогу ли забить Ерёменко. Я слышал, что он очень хорошо играет в плей-офф», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.