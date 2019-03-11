Морис: Овечкина и Лайне знают как снайперов, они пожертвовали многим для этого

Главный тренер клуба «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об игре нападающего своей команды Патрика Лайне.



«Нам нужно, чтобы Лайне занимался другими вещами, играл „5 на 5“, чтобы он всегда понимал, что происходит на площадке. Вот и всё. С молодыми игроками так бывает, что однажды они вдруг осознают, что должны делать всё: играть в тело, отрабатывать назад, выигрывать единоборства у бортов. Они начинают понимать, что должны делать всё.



Овечкин и Лайне? Эти ребята оказываются под особым давлением, потому что они должны играть результативно. Их знают как снайперов, это их отличительная черта, они многим пожертвовали ради того, чтобы стать такими. Но такая роль несёт с собой и ответственность. Они её чувствуют, и поэтому им приходится порой тратить чуть больше времени, чтобы научиться терпеть. У Овечкина это получилось. Он отлично работал и вырос в замечательного мастера», — цитирует Мориса официальный сайт лиги.

Баттон — об игре Лайне: его рост почти два метра, а он даже не борется за шайбу