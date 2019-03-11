Патрик — об успехах «Филадельфии»: мы просто стали играть быстрее

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Нолан Патрик поделился впечатлениями от последних успехов своей команды. «Филадельфия» одержала 17 побед в последних 23 матчах. «Флайерз» после победы над «Айлендерс» (5:2) приблизились к зоне плей-офф на расстояние пяти очков.



«Я думаю, что мы просто стали играть быстрее. Это то, на чём мы концентрируемся. Теперь мы стали увереннее. Мы чувствуем, что можем играть против кого угодно», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В ближайшем матче «Филадельфия» встретится с «Оттавой Сенаторз». Игра состоится 12 марта, начало матча — в 2:00 мск.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19