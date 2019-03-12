Житник: Кучеров раскрылся неожиданно, большой предыстории у него не было

Олимпийский чемпион Алексей Житник оценил выступление в нынешнем сезоне форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Выделил бы несколько моментов. Во-первых, если о таланте Овечкина, Малкина или Ковальчука в Северной Америке знали заранее, то Кучеров раскрылся неожиданно, большой российской предыстории у него не было.



Во-вторых, бросается в глаза, как здесь говорят, полная упакованность этого нападающего. У Кучерова нет слабых мест: руки, ноги, голова, скорость, атлетизм, всё — высшего уровня. И самое главное, что каждый год все эти качества совершенствуются, идёт работа над собой.



В-третьих, не могу не отметить и всю команду в целом. Сегодня в НХЛ «Тампа-Бэй» — явный лидер, все линии клуба сбалансированы, есть элитный вратарь Василевский, есть стабильная оборона во главе с доминирующим шведом Хедманом, есть яркие помощники в атаке во главе с очень интересным канадцем Стэмкосом. Как результат — Кубок президента у «Тампы» практически в кармане», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Кучеров: многие в меня не верили, пытаюсь продолжать доказывать их неправоту