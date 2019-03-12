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ВХЛ: Кручинин отдал результативную передачу за «СКА-Неву» в плей-офф

ВХЛ: Кручинин отдал результативную передачу за «СКА-Неву» в плей-офф
Хоккей / ВХЛ

Петербургский хоккейный клуб «СКА-Нева» во втором матче серии плей-офф Высшей хоккейной лиги одержал победу над красноярским «Соколом», встреча завершилась со счётом 1:0. Общий счёт в противостоянии стал 2-0 в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Единственную заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт Николай Глухов, результативной передачей отметился форвард Алексей Кручинин. Перед сезоном-2018/19 лидер «Амура» Кручинин перешёл в петербургский СКА. 27-летний нападающий провёл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, заработав 12 (5+7) очков при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем Кручинин проводил на площадке в команде Ильи Воробьёва около 12 минут за матч.

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Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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