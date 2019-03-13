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Хет-трик Дженнера и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

Хет-трик Дженнера и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 7:4 (3:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Коламбуса» Бун Дженнер, который оформил хет-трик. По четыре балла за результативность в составе победителей набрали Джош Андерсон (1+3) и Зак Веренски (1+3). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 32 секунды, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Даллас Старз» в гостях обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Это поражение стало для «Сэйбрз» пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
7 : 4
3:1, 2:3, 2:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бержерон (Маршан) – 04:00 (4x5), 1:1 – Андерсон (Веренски, Дзингел) – 07:19 (5x5), 2:1 – Дзингел (Веренски, Джонс) – 14:18 (5x5), 3:1 – Дженнер (Андерсон) – 19:54 (4x5), 4:1 – Дюшейн (Дзингел, Андерсон) – 27:09 (5x5), 5:1 – Дженнер (Нэш, Фолиньо) – 28:09 (5x5), 5:2 – Маршан (Макэвой, Бэкес) – 33:07 (5x5), 5:3 – Вагнер (Хайнен) – 35:36 (5x5), 5:4 – Маршан (Бержерон) – 38:37 (5x4), 6:4 – Веренски (Панарин, Андерсон) – 52:21 (5x4), 7:4 – Дженнер (Нэш, Веренски) – 59:13 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Хинц (Дикинсон, Комо) – 27:29 (5x5), 0:2 – Хинц (Клингберг, Сегин) – 33:12 (5x4)
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