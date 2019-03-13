Хет-трик Дженнера и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 7:4 (3:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Коламбуса» Бун Дженнер, который оформил хет-трик. По четыре балла за результативность в составе победителей набрали Джош Андерсон (1+3) и Зак Веренски (1+3). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 32 секунды, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Даллас Старз» в гостях обыграл «Баффало Сэйбрз» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Это поражение стало для «Сэйбрз» пятым кряду.