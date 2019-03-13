Буре: на Олимпиаду едут любители. Мне не интересно на это смотреть

Легендарный российский форвард Павел Буре поделился мнением об отмене Кубка мира и угрозе локаута в НХЛ.

«Для меня как для любителя спорта было очень интересно смотреть, как собираются лучшие игроки мира. Там даже команда молодёжи была, который могла обыграть любого и выиграть весь турнир. Такие соревнования были начиная с 1998 года и до Олимпиады в Сочи. Сейчас всё по-другому, к сожалению: на Олимпиаду едут любители, а это совсем другой уровень. Вернулись к тому, что было в советское время. Мне как любителю спорта не совсем интересно на это смотреть. Да и престиж другой. И потому жалко, что такого турнира, как Кубок мира, который был альтернативой Олимпийским играм, не будет. Значит, по бизнесу получилось не совсем то, что хотели. Но надеюсь, ещё будет.

Локаут? Если не договорятся, он случится. Это уже было и в прошлом, но в конечном итоге договорились. Это достаточно сложный процесс. И в моей карьере такое случалось — была забастовка, и хозяева закрывали лигу. И на полсезона у меня это было. Будем надеяться, что договорятся. НХЛ — это бизнес. Деньги считаются, и, если тебе невыгодно, ты просто закрываешь его и прекращаешь", — цитирует Буре «Реальное время».

Россия, которой уже не будет. Эту команду убила НХЛ Состав сборной России на несостоявшийся Кубок мира.