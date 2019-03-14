Скабелка: не скажу, что нам «Авангард» что-то предложил

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями от игры с хоккейным клубом «Авангард» (1:3, 0-1 в серии). Специалист отметил, что соперник не удивил его команду.



«Хорошая игра была, но нам немного тяжело было входить в эту игру. Не скажу, что нам соперник что-то предложил. Мы, наверное, играли ещ` на тех скоростях, которые были в предыдущей серии. Четыре удаления не дали нам войти в игру, как мы этого хотели. Второй и третий период мы прибавили, нам удалось попасть в эти скорости. Достаточно мы играли в зоне атаки, шансы были хорошие, чтобы забить. Готовимся к следующей игре, я думаю, мы будем сильнее после этого матча», — приводит слова Скабелки официальный сайт клуба.

«Авангард» не заметил смены декораций. Но «Барыс» будет воевать Омичи ударно провели первый период, а затем довели встречу до победы. Но «Барыс» показал, что лёгкой жизни у «Авангарда» не будет.