«Барыс» — «Авангард»: гости перебросали соперника со счётом 39-16

Астанинский «Барыс» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, игра закончилась со счётом 1:3. Счёт в серии стал 1-0 в пользу подопечных Боба Хартли.



«Авангард» имел серьёзное преимущество перед соперником по количеству бросков в створ — 39-16. «Барыс» набрал почти в три раза больше штрафных минут (16-6).



Счёт был открыт на 13-й минуте: красивой шайбой отметился нападающий команды хозяев Кирилл Петров. Вскоре «Авангард» упрочил своё преимущество благодаря голу форварда Ильи Михеева. Второй период прошёл без заброшенных шайб, на старте третьего Андре Петерссон сократил отставание «Барыса» в счёте. В концовке хозяева устроили штурм, но «ястребы» поставили точку — Сергей Широков не промахнулся по пустым воротам «Барыса».

«Барыс» уступил «Авангарду» дома в первом матче серии плей-офф