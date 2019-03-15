«Нэшвилл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.

В составе «хищников» голы в активе Виктора Арвидссона, Крэйга Смита и Колтона Сиссонса. У «королей» отличился Остин Вагнер.

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 16.02 на льду (2.22 – в большинстве).

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» также на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

В составе победителей голы на счету Джейми Макгинна, Драйдена Ханта, Майка Хоффмана и Фрэнка Ватрано. У «акул» отличились Мелькер Карлссон и Кевин Лабанк.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова «-1», 3 броска и силовой приём за 16.52 (4.11 – в большинстве).