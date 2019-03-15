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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.

В составе «хищников» голы в активе Виктора Арвидссона, Крэйга Смита и Колтона Сиссонса. У «королей» отличился Остин Вагнер.

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 16.02 на льду (2.22 – в большинстве).

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» также на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

В составе победителей голы на счету Джейми Макгинна, Драйдена Ханта, Майка Хоффмана и Фрэнка Ватрано. У «акул» отличились Мелькер Карлссон и Кевин Лабанк.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова «-1», 3 броска и силовой приём за 16.52 (4.11 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 3
0:1, 1:2, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Арвидссон (Джохансен) – 15:04 (5x5), 1:1 – Вагнер (Льюис, Рой) – 22:54 (5x5), 1:2 – Смит (Сиссонс, Йернкрок) – 35:32 (5x5), 1:3 – Сиссонс – 37:59 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2019, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 4
2:1, 0:2, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Карлссон (Власик, Хед) – 07:22 (5x5), 1:1 – Макгинн (Экблад, Гаврилюк) – 11:45 (5x5), 2:1 – Лабанк (Браун, Диллон) – 14:36 (5x5), 2:2 – Хант (Брауэр, Шихан) – 21:25 (5x5), 2:3 – Хоффман (Яндл, Барков) – 38:49 (5x4), 2:4 – Ватрано (Хоффман, Трочек) – 48:16 (5x5)
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