СКА — вторая команда Европы по средней посещаемости в сезоне-2018/19

Международная федерация хоккея опубликовала данные по самым посещаемым командам Европы в сезоне-2018/19.
18-й год подряд лидером является швейцарский клуб «Берн» со средней посещаемостью в 16 290 человек. На втором месте располагается питерский СКА (13 016), на третьем — немецкий «Айсберен Берлин» — 12 026. В топ-10 самых посещаемых команд Европы также попали минское «Динамо» и «Йокерит».
КХЛ заняла второе место в Европе по средней посещаемости (6 397), уступив только чемпионату Швейцарии (6 949).
1.«Берн» — 16 290
2. СКА — 13 016
3. «Айсберен Берлин» — 12 026
4. «Кёльнер Хайе» — 11 573
5. «Адлер Мангейм» — 11 422…
8. «Динамо» Мн — 9495…
10. «Йокерит» — 8768…
12. ЦСКА — 8501
13. «Спартак» — 8341
14. «Локомотив» — 7876…
19. «Ак Барс» — 7119...
21. «Трактор» — 7026
22. «Металлург» — 6964…
25. «Динамо» Р — 6669…
28. «Слован» — 6450…
29. «Барыс» — 6448.