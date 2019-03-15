СКА — вторая команда Европы по средней посещаемости в сезоне-2018/19

Международная федерация хоккея опубликовала данные по самым посещаемым командам Европы в сезоне-2018/19.



18-й год подряд лидером является швейцарский клуб «Берн» со средней посещаемостью в 16 290 человек. На втором месте располагается питерский СКА (13 016), на третьем — немецкий «Айсберен Берлин» — 12 026. В топ-10 самых посещаемых команд Европы также попали минское «Динамо» и «Йокерит».

КХЛ заняла второе место в Европе по средней посещаемости (6 397), уступив только чемпионату Швейцарии (6 949).

1.«Берн» — 16 290

2. СКА — 13 016

3. «Айсберен Берлин» — 12 026

4. «Кёльнер Хайе» — 11 573

5. «Адлер Мангейм» — 11 422…

8. «Динамо» Мн — 9495…

10. «Йокерит» — 8768…

12. ЦСКА — 8501

13. «Спартак» — 8341

14. «Локомотив» — 7876…

19. «Ак Барс» — 7119...

21. «Трактор» — 7026

22. «Металлург» — 6964…

25. «Динамо» Р — 6669…

28. «Слован» — 6450…

29. «Барыс» — 6448.