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«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Ванкувером», у Голдобина «-1»

«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Ванкувером», у Голдобина «-1»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

В начала второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился новичок хозяев Элиас Петтерссон. На 42-й минуте Таннер Пирсон увеличил преимущество «Ванкувера». Но «дьяволы» смогли перевести игру в дополнительное время. Заброшенными шайбами отметились Кевин Руни и Стефан Ноэсен. Победу «Нью-Джерси» в серии буллитов принёс Деймон Сиверсон.

На счету российского нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина нереализованный буллит, показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 блок-шота за 17.33 на льду (3.15 – в большинстве).

Егор Яковлев участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Петтерссон (Бёзер, Хорват) – 23:18 (5x4), 2:0 – Пирсон (Хорват, Танев) – 41:42 (5x5), 2:1 – Руни (Кэррик, Агостино) – 45:41 (5x5), 2:2 – Ноэсен (Тангрэди, Батчер) – 53:34 (5x5), 2:3 – Сиверсон – 65:00 ( ПБ)
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