Худобин — о первом голе «Вегаса»: должен был отбивать бросок, может, я ещё спал

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал первый пропущенный гол во встрече с «Вегас Голден Найтс» (1:2).



«Я должен был отбить тот бросок. Однозначно. Шайба просто прошла между щитками. Возможно, я ещё спал. Не знаю», — приводит слова Худобина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Счёт уже на 18-й секунде открыл форвард гостей Макс Пасиоретти. Менее чем через четыре минуты Роопе Хинц восстановил равенство. В начале второго игрового отрезка Вильям Карлссон не реализовал буллит. Победным вышел бросок Райан Ривза в начале третьего периода.



На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова показатель полезности «+1», 8 бросков в створ, 1 силовой приём и 4 блок-шота за 22.16 на льду (7.26 – в большинстве). У Валерия Ничушкина «-1», 1 бросок и силовой приём за 8.56.