«Каролина» — «Баффало»: А. Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимает «Баффало Сэйбрз» (идёт второй период, 2:1). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в начале второй двадцатиминутки.

Посмотреть видео гола Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 71 матче «регулярки», в его активе до этой игры было 17 заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-3» и 56 минутах штрафа.

«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19