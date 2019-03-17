Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно два матча.



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«Сарыарка» одолела «Нефтяник» в результативной игре, зрители которой стали свидетелями 11 результативных бросков. Клуб из Караганды трижды оказывался в роли отыгрывающейся стороны, но в итоге сумел добиться успеха, одержав победу с минимальным счётом. Дублем в составе «Сарыарки» отметился Артур Сарваров. Счёт в серии равный — 2-2, следующий матч состоится 20 марта.

В другом матче московская «Звезда» уступила тюменскому «Рубину» со счётом 1:2 ОТ. Решающий гол на свой счёт записал Максим Верёвкин, отличившийся на 3-й минуте овертайма. Тюменский клуб сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая игра пройдёт 20 марта.