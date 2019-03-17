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Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ

Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Было сыграно два матча.

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«Сарыарка» одолела «Нефтяник» в результативной игре, зрители которой стали свидетелями 11 результативных бросков. Клуб из Караганды трижды оказывался в роли отыгрывающейся стороны, но в итоге сумел добиться успеха, одержав победу с минимальным счётом. Дублем в составе «Сарыарки» отметился Артур Сарваров. Счёт в серии равный — 2-2, следующий матч состоится 20 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
17 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
6 : 5
3:3, 2:2, 1:0
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Борисевич (Ряшенцев) – 01:35 (5x5), 1:1 – Ядроец (Воеводин, Демидов) – 04:54 (5x5), 2:1 – Зиазов (Метальников, Ремов) – 07:17 (5x4), 2:2 – Ляпустин (Ястребков) – 11:15 (4x5), 2:3 – Демидов – 14:07 (5x5), – (Воеводин) – , 3:3 – Махановский (Метальников, Бутузов) – 19:56 (5x4), 3:4 – Ястребков (Хапов, Ляпустин) – 29:40 (5x5), 4:4 – Сарваров (Бутузов, Сиксна) – 32:52 (5x5), 4:5 – Адамчук (Сумин, Воеводин) – 36:40 (5x4), 5:5 – Сарваров (Сиксна) – 39:38 (5x4), 6:5 – Ломако (Соколов, Махановский) – 51:38 (5x5)

В другом матче московская «Звезда» уступила тюменскому «Рубину» со счётом 1:2 ОТ. Решающий гол на свой счёт записал Максим Верёвкин, отличившийся на 3-й минуте овертайма. Тюменский клуб сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая игра пройдёт 20 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Звезда
Москва
1 : 2
0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Рубин
Тюмень
0:1 – Лисов (Карлин) – 21:18 (5x5), 1:1 – Макеев (Мокин, Антипов) – 28:37 (5x5), 1:2 – Верёвкин (Карлин, Коротков) – 62:24 (5x5)
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