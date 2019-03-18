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Рыспаев — перед игрой в Балашихе: попробуем запустить хищника в курятник

Рыспаев — перед игрой в Балашихе: попробуем запустить хищника в курятник
Хоккей / КХЛ

Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев поделился мнением о возвращении в состав команды перед третьей игрой полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» (1-1).

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«Я готов сыграть в плей-офф. Никакого простоя в моей игре не было. Выступал весь сезон в составе «Номада», который сейчас выступает в полуфинале чемпионата Казахстана.

Что касается травмы Петтерссона, то это плей-офф, где всегда были и будут силовые моменты — здесь борьба выходит на новый уровень. Но грязные силовые приёмы, после которых мои партнёры по команде получают повреждения, — это недопустимо. Так что попробуем запустить хищника в курятник. При необходимости готов заступиться за партнёров, но в первую очередь я хоккеист, а не боксёр.

Работал и работаю над всеми аспектами своей игры, чтобы помогать команде так, как того требует тренерский штаб», — приводят слова Рыспаева «Известия».

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