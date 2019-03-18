Плющев: у «Автомобилиста» и «Салавата» отличные вратари, разгромов тут не будет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым».

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«Плей-офф, как известно, очень напряжённое время, когда никто не хочет уступать и отдавать своих позиций. Каждый борется изо всех сил, поэтому серия складывается очень упорно. И «Автомобилист», и «Салават» провели сезон на хорошем уровне, хотя у уфимцев бывали срывы. Счёт в серии по делу, а побеждать будет тот, кто лучше подготовится к конкретному матчу. Я хочу видеть хороший боевой хоккей, и в предыдущих матчах ожидания полностью оправдались. Тот факт, что ни у одной команды нет явного преимущества, — это нормально.



Не удивлён, что результативность в этой паре меньше, чем в серии «Барыса» и Авангарда». В командах классные вратари, а это признак того, что «бабочки» залетать не будут, хотя от них никто не застрахован. В плей-офф все уделяют повышенное внимание игре перед своими воротами, потому что догонять после пропущенного гола очень непросто. Счетов типа 7:1 или 2:7 здесь быть не может. Обе команды будут продолжать идти ноздря в ноздрю», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



После двух матчей счёт в серии «Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1-1, третий матч состоится сегодня, 18 марта, в Уфе.

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