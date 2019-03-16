Панин бил, «Салават» возили. «Автомобилист» проучил Уфу

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Заколдованный Метсола

Первый матч серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» запомнился великолепной игрой финского голкипера гостей Юхи Метсолы. Он отразил 34 броска, ни разу не пропустил, а в концовке и вовсе совершил умопомрачительный сейв, который можно пересматривать несколько раз. Всё-таки голкипер в плей-офф – это даже больше, чем полкоманды. В результате уфимцы обыграли соперника со счётом 1:0, добившись важного выездного успеха.



По ходу той встречи порой складывалось впечатление, что Юха заколдовал себя и ворота, а форварды уральцев бились об них, словно мухи об стекло. Конечно, «Автомобилисту» не хватало гениального француза Стефана Да Косты. Без него не шло большинство, не клеилась игра в пас. На сей раз Стефан занял привычное для себя место в центре первого звена с Доусом и Голышевым. У юлаевцев по-прежнему не готовы играть Бурдасов и Коледов, но их отсутствие так сильно не ощущается.

«Автомобилист» ошеломил соперника

Команды начали встречу обоюдоостро. Паре пытался поймать Метсолу на противоходе, но забить канадец не сумел. Игра шла практически без пауз, время буквально летело. Мог отличиться и Доус, с близкого расстояния не поднявший как следует шайбу. Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин, как и матчем ранее, активно работал на лавке, что-то громко выкрикивая.

Первое большинство получили хозяева – две минуты выписали Рыбину. Метсола тащил, но под конец не справился и он. Белоусов бросил, затем сам же добил, а сразу три соперника рядом наблюдали, как Георгий орудует на пятаке Уфы. Грубая позиционная ошибка оборонявшихся игроков.

Метсола тормознул «Автомобилист». «Салават» шагнул к финалу Востока Уфа прервала неприятную традицию в играх с Екатеринбургом. Финский вратарь гостей выдал суперматч.

Начиная с середины периода «Автомобилист» полностью завладел инициативой, а у юлаевцев наблюдались явные проблемы с выходом из зоны. Такими темпами можно было нарваться на второй гол. Но Метсола продолжал выручать гостей, поэтому на перерыв команды отправились при счёте 1:0.

Панин взялся за старое

Начало второго периода «Салават» играл в формате «5 на 3» (в конце второй двадцатиминутки две минуты штрафа получил Гареев, а в начале третьей удалили Василевского), однако у Умарка и компании пробить Коваржа так и не получилось.

Едва не отличился Да Коста, почти в упор бросавший по воротам Метсолы после паса Доуса – финн оказался начеку. «Автомобилист» продолжал оказывать давление на чужие ворота, команда Андрея Мартемьянова смотрелась намного интереснее и убедительнее.



Второй гол назревал. Семёнов сбивал Голышева на синей линии, но Анатолий поднялся, продолжил движение и отдал на Да Косту, забившему на отложенном штрафе. Гол стал для француза первым в нынешнем розыгрыше плей-офф.



Мощнейшим броском от синей линии попал в штангу Вишневский. Метсола едва ли не падал от усталости, на финна выпадала колоссальная нагрузка. Полевые игроки совершенно не помогали вратарю.



В концовке периода Панин провёл жёсткий силовой приём против Чесалина, попав сопернику в голову. Евгения увели в раздевалку, а Григория удалили до конца матча. Капитан уфимцев снова взялся за старое. Учитывая кредитную историю Панина, ему может грозить серьёзная дисквалификация. Но и Чесалину в этом эпизоде не стоило опускать голову.

«Автомобилист» — «Салават»: Панин ударил Чесалина в голову и получил «5+20»

«Сухарь» Коваржа

По тому, как проходила игра, сложно было представить, что «Салават» нашёл бы силы на отыгрыш. Хотя к мужеству и характеру Уфы претензий не было – после двух периодов гости заблокировали 10 бросков, а хозяева четыре.



«Автомобилист» не собирался сбавлять оборотов. Команда Мартемьянова продолжала играть в яркий хоккей, а Коварж при необходимости выручал. У юлаевцев начали сдавать нервы – Сергеев и Рыбин едва не набросились на Обидина, что-то в жёсткой форме выговаривая игроку. Тот на провокации не поддался.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Цулыгин: Панин не подводил «Салават», в той игре попало у них, в этой — у нас

Не помогла уфимцам замена вратаря на шестого полевого хоккеиста. Паре мог сделать счёт 3:0, но каким-то образом умудрился не попасть в пустые ворота. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж совершил 25 спасений, отыграв на ноль. Счёт в серии стал 1-1, теперь команды перебираются в столицу Башкортостана.