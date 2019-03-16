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«Автомобилист» – «Салават Юлаев» – 2:0, 16 марта 2019, обзор матча плей-офф

КХЛ
Павел Панышев
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru
Панин бил, «Салават» возили. «Автомобилист» проучил Уфу
Хозяева перебегали и перебросали соперника. Бессилен оказался даже Метсола.
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Заколдованный Метсола

Первый матч серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» запомнился великолепной игрой финского голкипера гостей Юхи Метсолы. Он отразил 34 броска, ни разу не пропустил, а в концовке и вовсе совершил умопомрачительный сейв, который можно пересматривать несколько раз. Всё-таки голкипер в плей-офф – это даже больше, чем полкоманды. В результате уфимцы обыграли соперника со счётом 1:0, добившись важного выездного успеха.

По ходу той встречи порой складывалось впечатление, что Юха заколдовал себя и ворота, а форварды уральцев бились об них, словно мухи об стекло. Конечно, «Автомобилисту» не хватало гениального француза Стефана Да Косты. Без него не шло большинство, не клеилась игра в пас. На сей раз Стефан занял привычное для себя место в центре первого звена с Доусом и Голышевым. У юлаевцев по-прежнему не готовы играть Бурдасов и Коледов, но их отсутствие так сильно не ощущается.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
16 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Белоусов (Кучерявенко, Литовченко) – 09:24 (5x4), 2:0 – Да Коста (Голышев) – 26:44 (5x5)

«Автомобилист» ошеломил соперника

Команды начали встречу обоюдоостро. Паре пытался поймать Метсолу на противоходе, но забить канадец не сумел. Игра шла практически без пауз, время буквально летело. Мог отличиться и Доус, с близкого расстояния не поднявший как следует шайбу. Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин, как и матчем ранее, активно работал на лавке, что-то громко выкрикивая.

Первое большинство получили хозяева – две минуты выписали Рыбину. Метсола тащил, но под конец не справился и он. Белоусов бросил, затем сам же добил, а сразу три соперника рядом наблюдали, как Георгий орудует на пятаке Уфы. Грубая позиционная ошибка оборонявшихся игроков.

Метсола тормознул «Автомобилист». «Салават» шагнул к финалу Востока
Уфа прервала неприятную традицию в играх с Екатеринбургом. Финский вратарь гостей выдал суперматч.

Начиная с середины периода «Автомобилист» полностью завладел инициативой, а у юлаевцев наблюдались явные проблемы с выходом из зоны. Такими темпами можно было нарваться на второй гол. Но Метсола продолжал выручать гостей, поэтому на перерыв команды отправились при счёте 1:0.

Панин взялся за старое

Начало второго периода «Салават» играл в формате «5 на 3» (в конце второй двадцатиминутки две минуты штрафа получил Гареев, а в начале третьей удалили Василевского), однако у Умарка и компании пробить Коваржа так и не получилось.

Едва не отличился Да Коста, почти в упор бросавший по воротам Метсолы после паса Доуса – финн оказался начеку. «Автомобилист» продолжал оказывать давление на чужие ворота, команда Андрея Мартемьянова смотрелась намного интереснее и убедительнее.

Второй гол назревал. Семёнов сбивал Голышева на синей линии, но Анатолий поднялся, продолжил движение и отдал на Да Косту, забившему на отложенном штрафе. Гол стал для француза первым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Мощнейшим броском от синей линии попал в штангу Вишневский. Метсола едва ли не падал от усталости, на финна выпадала колоссальная нагрузка. Полевые игроки совершенно не помогали вратарю.

В концовке периода Панин провёл жёсткий силовой приём против Чесалина, попав сопернику в голову. Евгения увели в раздевалку, а Григория удалили до конца матча. Капитан уфимцев снова взялся за старое. Учитывая кредитную историю Панина, ему может грозить серьёзная дисквалификация. Но и Чесалину в этом эпизоде не стоило опускать голову.

«Автомобилист» — «Салават»: Панин ударил Чесалина в голову и получил «5+20»

«Сухарь» Коваржа

По тому, как проходила игра, сложно было представить, что «Салават» нашёл бы силы на отыгрыш. Хотя к мужеству и характеру Уфы претензий не было – после двух периодов гости заблокировали 10 бросков, а хозяева четыре.

«Автомобилист» не собирался сбавлять оборотов. Команда Мартемьянова продолжала играть в яркий хоккей, а Коварж при необходимости выручал. У юлаевцев начали сдавать нервы – Сергеев и Рыбин едва не набросились на Обидина, что-то в жёсткой форме выговаривая игроку. Тот на провокации не поддался.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Цулыгин: Панин не подводил «Салават», в той игре попало у них, в этой — у нас

Не помогла уфимцам замена вратаря на шестого полевого хоккеиста. Паре мог сделать счёт 3:0, но каким-то образом умудрился не попасть в пустые ворота. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж совершил 25 спасений, отыграв на ноль. Счёт в серии стал 1-1, теперь команды перебираются в столицу Башкортостана.

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