Кенневилль — о возвращении к работе: никакой спешки, нужно всё обдумать

Известный тренер Джоэль Кенневилль рассказал, что не торопится с возвращением к работе. Напомним, специалист в ноябре был уволен из «Чикаго Блэкхоукс», с которым выиграл три Кубка Стэнли.



«Возвращение к работе? Никакой спешки. Посмотрим, что произойдёт в межсезонье. Надо всё обдумать. Увидим.



Мне повезло находиться в Чикаго 10-11 лет, так что это часть бизнеса. Я это понимаю. Когда я уходил из других мест, то огорчения и злости было намного больше. Воспоминания об этом месте у меня особенные и очень хорошие. И люди здесь значат для меня и моей семьи очень многое. Было непросто. Я никогда не благодарил болельщиков, но я их очень ценю и уважаю за то, что они делают для поддержки команды.



Я стараюсь не смотреть так много игр «Блэкхоукс», как раньше, но смотрю большинство матчей. Интересно посмотреть, что будет дальше», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Чикаго» уволил легенду и назначил на его место 33-летнего тренера. Зачем? Место Кенневилля занял тренер, который играл на МЧМ вместе с Сидни Кросби.