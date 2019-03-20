«Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Нэшвилл» всухую обыграл «Торонто»

«Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:2 (1:0, 3:2, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Джейден Шварц, в активе которого три гола и результативная передача. По три очка набрали Дэвид Перрон (2+1) и Тайлер Бозак (0+3).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 32 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и очков не набрал. Иван Барбашев окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Ещё в одной встрече «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0 2:0).