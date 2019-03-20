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«Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Нэшвилл» всухую обыграл «Торонто»

«Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Нэшвилл» всухую обыграл «Торонто»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:2 (1:0, 3:2, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Джейден Шварц, в активе которого три гола и результативная передача. По три очка набрали Дэвид Перрон (2+1) и Тайлер Бозак (0+3).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 32 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и очков не набрал. Иван Барбашев окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Ещё в одной встрече «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
7 : 2
1:0, 3:2, 3:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Шварц (Перрон, Дель Зотто) – 11:41 (5x5), 2:0 – Пьетранджело (Шварц, Сундквист) – 20:27 (5x5), 3:0 – Шварц (Бозак, Данн) – 25:42 (5x5), 4:0 – Перрон (Боумистер, Сундквист) – 27:14 (5x5), 4:1 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Секера) – 38:32 (5x5), 4:2 – Кассиан – 39:23 (5x5), 5:2 – Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 46:00 (5x4), 6:2 – Марун (Томас, Бозак) – 53:22 (5x5), 7:2 – Шварц – 58:48 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Бэрри (Сёдерберг, Коул) – 10:31 (5x5), 1:1 – Паризе (Сутер, Фиала) – 21:52 (5x4), 1:2 – Джост (Уилсон) – 33:04 (5x5), 1:3 – Коул – 58:06 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Бойл (Смит, Джохансен) – 04:47 (5x5), 2:0 – Симмондс (Эллис, Бонино) – 49:13 (5x5), 3:0 – Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 57:51 (en)
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