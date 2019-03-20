Два гола и передача Радулова принёсли «Далласу» победу в матче с «Флоридой»

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

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Главным героем встречи стал форвард «Старз» Александр Радулов, в активе которого дубль и голевая передача. Четырьмя результативными передачами отметился Тайлер Сегин. Капитан «Далласа» Джейми Бенн набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе гостей оформил Александр Барков.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 58 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-2».

Видео голов Радулова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.