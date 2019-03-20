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Два гола и передача Радулова принёсли «Далласу» победу в матче с «Флоридой»

Два гола и передача Радулова принёсли «Далласу» победу в матче с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Старз» Александр Радулов, в активе которого дубль и голевая передача. Четырьмя результативными передачами отметился Тайлер Сегин. Капитан «Далласа» Джейми Бенн набрал 3 (1+2) очка. Дубль в составе гостей оформил Александр Барков.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 58 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-2».

Видео голов Радулова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Барков (Юбердо, Дадонов) – 02:11 (5x5), 1:1 – Бенн (А. Радулов, Сегин) – 17:49 (5x5), 2:1 – Клингберг (Хинц, Сегин) – 30:38 (5x4), 2:2 – Барков (Яндл, Трочек) – 36:57 (5x4), 3:2 – А. Радулов (Бенн, Сегин) – 50:32 (5x5), 4:2 – А. Радулов – 59:21 (en)
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