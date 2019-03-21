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ЦСКА — «Динамо» М: Меньшиков подрался с Карнауховым, сорвав с того джерси

ЦСКА — «Динамо» М: Меньшиков подрался с Карнауховым, сорвав с того джерси
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи хоккейного клуба ЦСКА и московского «Динамо» подрались защитник Виталий Меньшиков и форвард Павел Карнаухов. Бой получился затяжным, Меньшиков успел сорвать джерси с оппонента.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.

«Динамо»:

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Макаров;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Панкратов;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

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