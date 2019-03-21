ЦСКА — «Динамо» М: Меньшиков подрался с Карнауховым, сорвав с того джерси

В первом периоде встречи хоккейного клуба ЦСКА и московского «Динамо» подрались защитник Виталий Меньшиков и форвард Павел Карнаухов. Бой получился затяжным, Меньшиков успел сорвать джерси с оппонента.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Макаров;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Панкратов;

Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.