ЦСКА — «Динамо» М: Меньшиков подрался с Карнауховым, сорвав с того джерси

В первом периоде встречи хоккейного клуба ЦСКА и московского «Динамо» подрались защитник Виталий Меньшиков и форвард Павел Карнаухов. Бой получился затяжным, Меньшиков успел сорвать джерси с оппонента.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Макаров;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Панкратов;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.