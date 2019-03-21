ЦСКА — «Динамо» М: связка Кагарлицкий — Шипачёв забила первый гол в серии

Во втором периоде матча ЦСКА и московского «Динамо» заброшенной шайбой отметился форвард гостей Дмитрий Кагарлицкий, которому ассистировал Вадим Шипачёв. Связка Кагарлицкий — Шипачёв впервые забила гол в серии с «армейцами», также это был первый в серии гол «Динамо» в большинстве.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Макаров;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Панкратов;
Зайцев — Пепеляев, Муранов — Игумнов — Ефремов.