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«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Нэшвилл»

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.

Счёт на 26-й минуте встречи открыл форвард гостей Брайан Раст. «Хищники» восстановили равновесие ближе к концу третьего периода, отличился защитник Райан Эллис. Победу «пингвинам» в серии буллитов принёс капитан команда Сидни Кросби.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Хищники» впервые за четыре матча уступили. С 90 баллами они четвёртые на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Раст (Летанг) – 25:57 (5x5), 1:1 – Эллис – 56:59 (5x5), 1:2 – Кросби – 65:00 ( ПБ)
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