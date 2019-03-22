«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Нэшвилл»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.

Счёт на 26-й минуте встречи открыл форвард гостей Брайан Раст. «Хищники» восстановили равновесие ближе к концу третьего периода, отличился защитник Райан Эллис. Победу «пингвинам» в серии буллитов принёс капитан команда Сидни Кросби.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Хищники» впервые за четыре матча уступили. С 90 баллами они четвёртые на Западе.