Бриндамор — о «Тампе»: у такого соперника невозможно выиграть много раз

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

«У такого соперника невозможно выиграть много раз. Мы должны были держаться подальше от штрафного бокса, но не смогли этого сделать», — констатировал Бриндамор.

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона. Виктор Хедман оформил ассистентский хет-трик. У «ураганов» забили Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.



На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой приём за 23.54 на льду (6.19 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.04. Андрей Василевский участия в матче не принимал.

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