Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бриндамор — о «Тампе»: у такого соперника невозможно выиграть много раз

Бриндамор — о «Тампе»: у такого соперника невозможно выиграть много раз
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

«У такого соперника невозможно выиграть много раз. Мы должны были держаться подальше от штрафного бокса, но не смогли этого сделать», — констатировал Бриндамор.

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона. Виктор Хедман оформил ассистентский хет-трик. У «ураганов» забили Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой приём за 23.54 на льду (6.19 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.04. Андрей Василевский участия в матче не принимал.

Тренер «Каролины» — о борьбе за плей-офф: не ощущаю давления, это лишь игра
Кучеров добрался до рекорда Федорова! Последним 120 очков в НХЛ набирал Кросби
Исторический сезон для Кучерова продолжается.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент