Кучеров добрался до рекорда Федорова! Последним 120 очков в НХЛ набирал Кросби

С одной стороны, выездная встреча с «Каролиной» не стала для лучшего бомбардира сезона Никиты Кучерова выдающимся матчем. Россиянин набрал лишь один балл за голевую передачу, поучаствовав в шайбе Тайлера Джонсона в конце первого периода.

Но именно этот балл стал 120-м для Кучерова в нынешнем сезоне. Эта цифра стала повторением второго лучшего результата для российских легионеров в НХЛ — ранее 120 очков за регулярный чемпионат набирал легендарный центрфорвард «Детройта» Сергей Фёдоров (сезон-1993/94). Лучший в истории российский сезон принадлежит Александру Могильному — до него Никите осталось 7 баллов.

«Тампа» и «Вашингтон» устроили битву! Что бы НХЛ делала без русских игроков? Овечкин бил локтем, Кучеров забивал, Василевский установил рекорд. Это было нечто!

Кроме того, Кучеров повторил лучший результат по очкам за последние 12 лет – до него 120 очков за сезон в последний раз набирал Сидни Кросби (2006/07). В гонке лучших бомбардиров россиянин по-прежнему удерживает первое место, его отрыв от Коннора Макдэвида составляет 13 очков. В регулярном чемпионате «Тампе» осталось сыграть 7 матчей, и если Кучеров продолжит набирать по баллу за игру, то сравняется с великим рекордом Могильного.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.





1. Марио Лемье (1995/96) — 59 матчей,

2. Яромир Ягр (1995/96) — 63,

3. Уэйн Гретцки (1993/94) — 73,

4. Никита Кучеров (2018/19) — 75,

4. Яромир Ягр (1998/99) — 75. Хоккеисты, быстрее других набравшие 120 очков (начиная с сезона-1993/94):1. Марио Лемье (1995/96) — 59 матчей,2. Яромир Ягр (1995/96) — 63,3. Уэйн Гретцки (1993/94) — 73,4.(2018/19) — 75,4. Яромир Ягр (1998/99) — 75.

Что же касается «Тампы» в целом, то «молнии» сохраняют темп, который позволяет команде повторить или превзойти рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярных чемпионатах (62). Сейчас у «Лайтнинг» 58 выигрышей, и в истории НХЛ было только шесть команд, которые добирались до их нынешней цифры. А команд, которые добирались до отметки в 120 очков за регулярный чемпионат, в истории было 10, но «Тампа» стала лишь четвёртым клубом, кто сделал это в эпоху потолка зарплат.

5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех? Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Это был хороший матч. Я был рад внести свой вклад и вернуться в состав. Я был очень рад, когда увидел, что шайба залетела в сетку», — сказал ветеран «Лайтнинг» Райан Кэллахэн, который до матча с «Каролиной» две недели сидел в запасе и вышел оттуда в свой день рождения.



«Против такого соперника невозможно выиграть много раз. Мы должны были держаться подальше от штрафного бокса, но не смогли этого сделать», — констатировал тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.