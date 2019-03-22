Кучеров добрался до рекорда Федорова! Последним 120 очков в НХЛ набирал Кросби

С одной стороны, выездная встреча с «Каролиной» не стала для лучшего бомбардира сезона Никиты Кучерова выдающимся матчем. Россиянин набрал лишь один балл за голевую передачу, поучаствовав в шайбе Тайлера Джонсона в конце первого периода.
Но именно этот балл стал 120-м для Кучерова в нынешнем сезоне. Эта цифра стала повторением второго лучшего результата для российских легионеров в НХЛ — ранее 120 очков за регулярный чемпионат набирал легендарный центрфорвард «Детройта» Сергей Фёдоров (сезон-1993/94). Лучший в истории российский сезон принадлежит Александру Могильному — до него Никите осталось 7 баллов.
Кроме того, Кучеров повторил лучший результат по очкам за последние 12 лет – до него 120 очков за сезон в последний раз набирал Сидни Кросби (2006/07). В гонке лучших бомбардиров россиянин по-прежнему удерживает первое место, его отрыв от Коннора Макдэвида составляет 13 очков. В регулярном чемпионате «Тампе» осталось сыграть 7 матчей, и если Кучеров продолжит набирать по баллу за игру, то сравняется с великим рекордом Могильного.
Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
1. Марио Лемье (1995/96) — 59 матчей,
2. Яромир Ягр (1995/96) — 63,
3. Уэйн Гретцки (1993/94) — 73,
4. Никита Кучеров (2018/19) — 75,
4. Яромир Ягр (1998/99) — 75.
Что же касается «Тампы» в целом, то «молнии» сохраняют темп, который позволяет команде повторить или превзойти рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярных чемпионатах (62). Сейчас у «Лайтнинг» 58 выигрышей, и в истории НХЛ было только шесть команд, которые добирались до их нынешней цифры. А команд, которые добирались до отметки в 120 очков за регулярный чемпионат, в истории было 10, но «Тампа» стала лишь четвёртым клубом, кто сделал это в эпоху потолка зарплат.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».
«Это был хороший матч. Я был рад внести свой вклад и вернуться в состав. Я был очень рад, когда увидел, что шайба залетела в сетку», — сказал ветеран «Лайтнинг» Райан Кэллахэн, который до матча с «Каролиной» две недели сидел в запасе и вышел оттуда в свой день рождения.
«Против такого соперника невозможно выиграть много раз. Мы должны были держаться подальше от штрафного бокса, но не смогли этого сделать», — констатировал тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.