Цулыгин: «Салават» вышел на матч с «Автомобилистом», как на последний бой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 4:1 (4-1 в серии).

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«Здорово начали матч, подготовились к игре и вышли, как на последний бой. С первых смен начали биться, бороться, захватили инициативу, забили нужные голы. Дальше выдержали за счёт полной самоотдачи, самоотверженности, командной игры. Все ребята — молодцы. И те, что играли, и те, что просто тренировались. Все поддерживали, всегда были готовы. Выходили, помогали команде. Болельщиков — с победой.



Серия очень сложная, тяжёлая. «Автомобилист» здорово играл в нападении, приходилось выдерживать, терпеть. Это у нас получилось. Ну и реализовали свои моменты.



Как удаётся так начинать первые периоды, как сегодня? Если бы знали, то всегда бы это повторяли. Только за счёт заряженности, ребята были готовы, вышли, забили гол. Где-то удача помогла. Потом уже получилось додержать.



Увидим ли в финале конференции ещё более мощную команду? Посмотрим. Сейчас сложно сказать. Сейчас можно только проанализировать то, что сделали. Думать о будущем будем позже, после пары выходных. Естественно, будем биться, бороться и отдаваться по полной программе.



Как удалось не дать «Автомобилисту» реализовать большинство, которым он так гордился в сезоне? Сезон это сезон, там играешь всегда с разными командами и не так тщательно разбираешь. А когда играешь с одной командой, то уже видишь все сильные и слабые места. Так и получилось, ребята поняли. Правильно сказал оппонент, в голову к игрокам не залезешь. У нас ребята головой поняли, как это делается и для чего это надо. Пошли и сделали», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.