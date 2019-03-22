Лучший клуб Востока забыл, как играть в хоккей. Уфа закончила его мучения

Доус и Панин вернулись

Результаты серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» одни из самых неожиданных в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Изначально едва ли не все эксперты и журналисты отдавали победу уральскому клубу, однако уфимцы не только смогли дать бой победителю Восточной конференции, но и прижали его к стенке. Сказывалась серьёзная нехватка опыта екатеринбуржцев в играх плей-офф. Уфе же ментально к подобным вещам не привыкать.Однако нехватка опыта есть и у главного тренера «Салавата» Николая Цулыгина, но он на удивление грамотно выполняет свою работу.

И кто здесь переводчик? Тренер-новичок ведёт «Салават» к финалу Востока «Салават Юлаев» показал грамотный хоккей и убойную реализацию моментов, у «Автомобилиста» достойных контраргументов не нашлось.

Перед пятой встречей, которая прошла в Екатеринбурге, болельщиков «Автомобилиста» порадовали хорошей новостью. В состав команды вернулся капитан и лидер атаки Найджел Доус, пропускавший прошлый матч из-за ротавирусной инфекции. Доуса не хватало в большинстве, его отсутствие серьёзно сказывалось на «Автомобилисте». А вот про форварда «Салавата» Антона Бурдасова такого не скажешь. Юлаевцы вполне справляются и без него. Отбыл двухматчевую дисквалификацию капитан уфимцев защитник Григорий Панин, занявший место в первой паре обороны вместе с Филипом Ларсеном.

Хартикайнен повторил рекорд Григоренко, Да Коста и Бурмистров психанули

Гости начали первый период интереснее и активнее. Хозяева же будто впали в ступор и не понимали, что происходит. Уже на второй минуте у Панина прошёл бросок от синей линии, а отскок шайбы от Бодрова на пятаке получился прямо на клюшку Хартикайнена, который попал в ворота при отыгранном вратаре. В результате Теэму забросил шестую шайбу в плей-офф и повторил снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ).

Вскоре Вишневский неудачно сыграл клюшкой, заработав две минуты. Ларсен зарядил от синей линии, шайба от щитков Коваржа отлетела к Ткачёву, который без помех бросил точно в открытый ближний угол ворот. 0:2 на табло – болельщики на трибунах притихли.

Концовка периода запомнилась странным поведением игроков обеих команд Сначала Да Коста ударил клюшкой между ног Хартикайнену, за что получил «5+20». Уходя со льда, Стефан сильно ударил клюшкой об борт. Француз, будучи центральным нападающим первого звена, серьёзно подвёл свою команду.

«Автомобилист» — «Салават»: Да Коста получил «5+20» за удар в пах Хартикайнена

Буквально в следующем эпизоде не выдержали нервы уже у игрока уфимского клуба. На сей раз Бурмистров попал Голышеву по мужскому достоинству и тоже отправился в раздевалку до конца игры. Для были нужны эти фолы, могут ответить только сами хоккеисты.

Форвард «Салавата» Бурмистров удалён до конца матча за удар клюшкой Голышева

Умарк отправил «Автомобилист» в отпуск

Во втором периоде Секстон попал в штангу в большинстве, а затем Доус не сумел переиграть Метсолу. Финский голкипер сыграл очень надёжно.

Своей штангой ответили и юлаевцы – в неё попал Солодухин. У «Автомобилиста» больше других старались Голышев и Чесалин, которые бились в каждом эпизоде. К остальным игрокам были большие вопросы.

Уфа гнула свою линию. Забил Хартикайнен, забил и Умарк. Швед решил взять пример со своего финского партнёра. Коварж не позволил Кемппайнену отправить шайбу в ворота, но атака уфимцев продолжилась. В результате Линус доработал момент с пятака.

Коварж пытался сигнализировать, что ему создавали помеху. Судьи отправились просматривать эпизод, после чего вполне логично указали на центр площадки. 3:0 в пользу «Салавата» — с таким счётом команды отправились в раздевалки. Неясно, за счёт чего хозяева собирались сравнивать счёт.

Чесалин лишил Метсолу «сухаря»

Третий период вновь начался с гола Уфы. И снова своё веское слово сказали уфимские легионеры. Хартикайнен броском в ближний угол ворот Коваржа не пробил, но Теэму не выключился из борьбы, подобрал шайбу на пятаке и отпасовал на свободного Кемппайнена, который уже из выгодной позиции не промахнулся.

Отчаянно бился на льду Рыбин, который поднимался даже после того, как в него попадала шайба. Более того, Максим буквально летел на соперников, втыкаясь в них. Именно такие игроки и ценны в плей-офф.

«Автомобилист» окончательно сник. Хозяева понимали, что спасти матч и серию при такой игре у них не получится. Уж больно здорово оказался подготовлен «Салават».

Отыграть Метсоле на ноль не позволил Чесалин. Показалось, что Юха прижал шайбу ко льду, однако форвард уральцев подсуетился и протолкнул её в ворота. В концовке Умарк убегал от Василевского, который бил шведа по рукам. Шайбу Линус не забил, удаления тоже не последовало.

4:1 – финальная сирена зафиксировала победу уфимского клуба. В финале конференции «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом». Серия обещает получиться жаркой.