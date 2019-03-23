Агент Ридера: разочарован бездушным и безрассудным заявлением Николсона

Даррен Феррис, агент нападающего клуба «Эдмонтон Ойлерз» Тобиаса Ридера, прокомментировал жёсткую критику со стороны управляющего директора «нефтяников» Боба Николсона в адрес своего клиента. Функционер назвал игру Ридера слабой, косвенно обвинил в потере шансов на участие в Кубке Стэнли и заявил, что клуб не будет продлевать контракт с Ридером.



«Удивлен и разочарован тем, что функционер клуба НХЛ способен на столь бездушное и безрассудное заявление о своем игроке. Это абсолютно неприемлемо», – приводит слова агента TSN.



26-летний немецкий форвард провёл в регулярном чемпионате 60 матчей, но не забил ни одного гола, отдав 11 результативных передач при показателе полезности "-7".



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Директор «Эдмонтона» обвинил форварда Ридера в непопадании в плей-офф