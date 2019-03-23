Донато — о победе над «Вашингтоном»: «Миннесота» научилась играть с лидерами

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Райан Донато поделился впечатлениями от выигранного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).



«Победа над „Виннипегом“, „Тампой“ и „Вашингтоном“? В гостях мы играли против всех сильнейших команд. Мы научились настраиваться на игры против лидеров и играем чуть по-другому. Мы лучше выполняем задание на игру, больше стараемся. Проще говоря, играем лучше. Нам надо и дальше так играть», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.



Одним из главных героев встречи стал голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 21 бросок из 22 и отметившийся результативной передачей. Голы также на счету Джордана Гринвея и Люка Канина. 2 (0+2) очка набрал Райан Донато.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 42 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-2». Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали.