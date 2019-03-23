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Салливан: «Питтсбург» в последних матчах заслужил больше очков, чем получил

Салливан: «Питтсбург» в последних матчах заслужил больше очков, чем получил
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о последних результатах своей команды. В пяти матчах «пингвины» добились только двух побед и сейчас занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 75 встречах.

«Наша команда играла очень хорошо последние пару недель и, вероятно, заслужила больше очков, чем получила. Но в хоккее иногда такое бывает. У нас отличные лидеры в раздевалке. Эта группа игроков знает, что нужно делать в такой период. Мы должны продолжать фокусироваться на нашей задаче», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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