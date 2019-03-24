«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: Василевский пропустил три шайбы за 75 секунд

«Сент-Луис Блюз» в домашнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забил три шайбы в течение 75 секунд в первом периоде и ведёт со счётом 3:0. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский к этому моменту отразил 7 из 10 бросков.

Счёт на 12-й минуте открыл Роберт Томас, а затем забросили Александер Стин и Владимир Тарасенко.

«Тампа-Бэй» лидирует в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, набрав 120 очков в 75 матчах. Победная серия «молний» составляет семь матчей. «Сент-Луис» идёт на шестом месте в Западной конференции.

Первый гол «Сент-Луиса» можно посмотреть на сайте НХЛ.

Второй гол «Сент-Луиса» можно посмотреть на сайте НХЛ.

Третий гол «Сент-Луиса» можно посмотреть на сайте НХЛ.

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