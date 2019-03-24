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«Каролина» и «Виннипег» добились домашних побед

«Каролина» и «Виннипег» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, который набрал 3 (1+2) очка. Голкипер хозяев Петр Мразек отразил 24 броска из 25.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 12 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился голом и окончил матч с показателем полезности «+3».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). «Джетс» одержали пятую победу в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 1
0:0, 2:1, 3:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Стаал (Фолк, Терявяйнен) – 23:06 (5x5), 2:0 – Песке (Уильямс, Ахо) – 25:32 (5x5), 2:1 – Стаал (Фиала, Сперджен) – 28:57 (5x4), 3:1 – Свечников (Терявяйнен, Стаал) – 43:27 (5x5), 4:1 – Валльмарк (Ферланд, Мартинук) – 49:09 (5x5), 5:1 – Терявяйнен – 51:12 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 0
0:0, 3:0, 2:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Коннор (Хейз, Майерс) – 24:42 (5x5), 2:0 – Копп (Хендрикс, Перро) – 34:16 (5x5), 3:0 – Хейз (Коннор, Труба) – 35:41 (5x5), 4:0 – Коннор (Хейз) – 55:22 (5x5), 5:0 – Коннор (Лайне, Хейз) – 59:51 (5x5)
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