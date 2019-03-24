«Каролина» и «Виннипег» добились домашних побед

«Каролина Харрикейнз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась с разгромным счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, который набрал 3 (1+2) очка. Голкипер хозяев Петр Мразек отразил 24 броска из 25.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 12 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился голом и окончил матч с показателем полезности «+3».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). «Джетс» одержали пятую победу в последних шести матчах.