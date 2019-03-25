Голкипер СКА Магнус Хелльберг начнёт серию с ЦСКА

СКА определился с вратарём на первый финальный матч Кубка Гагарина в Западной конференции с ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер «армейцев» Илья Воробьёв.

«Серию начнёт Хелльберг. По травмированным кто вам скажет? Команда у нас собрана с июля, совсем новых лиц вы не увидите. Надеемся, Дацюк будет готов играть с ЦСКА», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В этом плей-офф шведский вратарь провёл девять игр, одержав семь побед. Он отражает 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,64. В регулярном чемпионате на счету Хелльберга 8 шат-аутов в 34 играх.

Команда Ильи Воробьёва начнёт серию с ЦСКА на выезде. Первый матч состоится 28 марта в Москве на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.