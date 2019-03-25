Капризов: не было никакой охоты со стороны «Динамо». Мы больше шутили

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился ожиданиями от серии со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Настроение отличное, всё хорошо, готовимся. Не думаю, будет ли СКА бить исподтишка. Не было никакой охоты со стороны «Динамо». Мы больше шутили, как мне кажется. Мы с Мироновым (защитником московского «Динамо» Андреем Мироновым. – Прим. «Чемпионата») нормально общаемся.

Все знают, что СКА – хорошая команда. Готовимся, думаю, будет интересная серия. У них сильное большинство, по ходу всего плей-офф много забивают. Вбрасывания – огромная часть игры, у нас парни тоже могут на них хорошо отыграть.

Приятно будет начать серию дома. В как-то плане это лучше. Не могу сказать, кому легче забивать, Шестёркину или Хелльбергу. Поживём – увидим. Борода у меня особо не растёт, с начала плей-офф не брился, её особо и нет. С Григоренко много общаемся и на льду, и вне льда. Стараюсь все свои голы запоминать, какого-то памятного нет», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.