Хартли — на обвинения со стороны «Барыса» в симуляциях: Элвис уже мёртв

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым», а также ответил на обвинения со стороны «Барыса» в систематических симуляциях игроков.

«У нас остаётся достаточно времени, чтобы внести финальные штрихи во все компоненты игры: большинство, меньшинство, форчекинг в своей зоне и в зоне противника. Первую серию мы прошли за четыре матча, вторую за пять, это здорово, что у нас есть время подготовиться. Если уходишь в серии на семь матчей, то труднее готовиться и травмы могут усугубиться.

Мы работаем с нашими травмированными игроками, наш медицинский штаб проделывает невероятную работу. К сожалению, травмы — это неотъемлемая часть хоккея, но мы ждём хороших новостей и надеемся, что наши ребята успеют вернуться в состав.

Игроки «Барыса» говорят, что наши хоккеисты всю серию ныряли и лежали на льду? Элвис уже мёртв, сейчас мы концентрируемся только на «Салавате Юлаеве». Вы знаете Элвиса? Он умер, но он был моим любимым исполнителем!» — цитирует Хартли Sport24.

Фрэттин: игроки «Авангарда» всю серию с «Барысом» ныряли и лежали на льду