Фрэттин: игроки «Авангарда» всю серию с «Барысом» ныряли и лежали на льду

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин поделился мнением о серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (1-4).

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«Удаление Дица за фол на Шумакове? Да там явный нырок был, парень даже не травмировался. Но никто не идеален, расстраивает, что Шумаков так преподносит это. Всю серию омичи жёстко играли, силовых много, ныряли, на льду лежали. Но мы старались через это всё пройти, противостоять всем испытаниям с достоинством. Старались быть сильными, как всегда. Считаю, что заканчиваем сезон с высоко поднятыми головами: мы играли в честный хоккей.



Можно ли выйти на следующий день после сотрясения? Зависит от игрока, что он за парень и какой характер у него. Если он делает «рыбку» — у нас пять минут меньшинства. Он возвращается и старается помочь команде победить. Но ничего, нормально, мы всё делали, чтобы всему противостоять», — приводит слова Фрэттина Sports.kz.

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