Боченски: Шумаков — жалкий трус

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски после проигранной серии с хоккейным клубом «Авангард» (1-4) жёстко высказался о форварде соперников Сергее Шумакове.



«Шумаков = жалкий трус», — оставил комментарий Боченски под одним из постов в «Инстаграме».



Напомним, в четвёртом матче серии (3:1) Шумаков был госпитализирован. На форварде нарушил правила защитник казахстанского клуба Даррен Диц, получивший «5+20» и позднее дисквалифицированный. В следующей игре Шумаков вышел на лед и отметился результативным очком.



«Авангард» в финале Восточной конференции встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». В финале Западной конференции сразятся петербургский СКА и московский ЦСКА.



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