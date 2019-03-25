Свечников — об игре в последних матчах: сейчас я суперуверен в себе

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ).

«Я почувствовал, что там есть небольшое пространство, поэтому постарался туда бросить. Сейчас я суперуверен в себе», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

Свечников забросил победную шайбу в овертайме. Андрей установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет.



24 марта второй номер драфта НХЛ 2018 года вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат знаменитого чеха Яромира Ягра.