Федотов — о Свечникове: по отношению к делу это вылитый Кучеров

Известный комментатор Сергей Федотов, ранее работавший скаутом сборной России, поделился мнением о форварде «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.



«Мы пересекались в Баффало. Тогда Андрею было 17 лет. Он всегда производил впечатление правильного мальчика. Скромный до застенчивости. Всё правильно, по распорядку. Уединяется, готовится к игре, растяжки, свои резиночки, разминка. Видно, что у пацана уже верный подход.



Многие его сверстники хоть талантливые, но разгильдяи. А этот мальчик далеко пойдёт. Потому что он нацелен на хоккей. По отношению к делу это чистый Никита Кучеров. Один в один. Дикий фанат своего дела, всё делает педантично, собственная подготовка, никаких мелочей. Вылитый Кучеров, я вам говорю», — приводит слова Федотова официальный сайт НХЛ.

Свечников разделил с Ягром третье место в НХЛ по голам для 18-летних европейцев