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«Даллас» подписал контракт с голкипером Эттинджером

«Даллас» подписал контракт с голкипером Эттинджером
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» подписал контракт с голкипером Джейком Эттинджером, информирует официальный сайт команды. 20-летний хоккеист подписал стандартное соглашение новичка сроком на три сезона. До конца сезона вратарь будет выступать в АХЛ за фарм-клуб «Техас».

20-летний Эттинджер в нынешнем сезоне играл за университет Бостона в студенческой лиге. Вратарь провёл 36 матчей, пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 92,6% бросков.

«Даллас» выбрал Эттинджера в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года под общим 26-м номером.

Эттинджер имеет опыт выступлений за юниорские и молодёжные сборные США.

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