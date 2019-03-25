«Даллас» подписал контракт с голкипером Эттинджером

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» подписал контракт с голкипером Джейком Эттинджером, информирует официальный сайт команды. 20-летний хоккеист подписал стандартное соглашение новичка сроком на три сезона. До конца сезона вратарь будет выступать в АХЛ за фарм-клуб «Техас».



20-летний Эттинджер в нынешнем сезоне играл за университет Бостона в студенческой лиге. Вратарь провёл 36 матчей, пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 92,6% бросков.



«Даллас» выбрал Эттинджера в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года под общим 26-м номером.



Эттинджер имеет опыт выступлений за юниорские и молодёжные сборные США.



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