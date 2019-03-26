31 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Питтсбург Пингвинз» — 2:5. Хозяева повели со счётом 2:0, но затем забивали только гости.

В составе победителей дубль оформил Теодор Блюгерс, заброшенными шайбами также отметились Ник Бьюгстад, Джастин Шульц и Мэтт Каллен. У «Рейнджерс» отличились Брендан Лемье и Винни Леттьери.

Александр Георгиев отразил 31 бросок из 36. На счету Павла Бучневича результативная передача, 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.21 на льду (2.48 – в большинстве). У Владислава Наместникова показатель полезности «-2», бросок, 4 силовых приёма и блок-шот за 17.58.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома взял верх над «Баффало Сэйбрз» — 3:1. У «дьяволов» отличились Блейк Коулман, Павел Заха и Майлз Вуд, у «клинков» — Сэм Райнхарт.