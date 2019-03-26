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31 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

31 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Питтсбург Пингвинз» — 2:5. Хозяева повели со счётом 2:0, но затем забивали только гости.

В составе победителей дубль оформил Теодор Блюгерс, заброшенными шайбами также отметились Ник Бьюгстад, Джастин Шульц и Мэтт Каллен. У «Рейнджерс» отличились Брендан Лемье и Винни Леттьери.

Александр Георгиев отразил 31 бросок из 36. На счету Павла Бучневича результативная передача, 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 18.21 на льду (2.48 – в большинстве). У Владислава Наместникова показатель полезности «-2», бросок, 4 силовых приёма и блок-шот за 17.58.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома взял верх над «Баффало Сэйбрз» — 3:1. У «дьяволов» отличились Блейк Коулман, Павел Заха и Майлз Вуд, у «клинков» — Сэм Райнхарт.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 5
2:1, 0:3, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Лемье (Бучневич, Зибанеджад) – 08:25 (5x5), 2:0 – Леттьери (Деанджело, Хитил) – 15:15 (5x4), 2:1 – Бьюгстад (Петтерссон, Симон) – 15:41 (5x5), 2:2 – Шульц (Кросби, Кессел) – 21:01 (5x4), 2:3 – Каллен (Уилсон) – 27:17 (5x5), 2:4 – Блюгерс (Раст, Петтерссон) – 33:12 (4x5), 2:5 – Блюгерс (Макканн, Кессел) – 47:38 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Коулман (Хишир, Зейджак) – 01:55 (5x4), 1:1 – Райнхарт (Далин) – 07:23 (5x5), 2:1 – Заха (Батчер, Агостино) – 44:30 (5x4), 3:1 – Вуд (Грин, Заха) – 58:35 (en)
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