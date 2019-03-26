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ВХЛ: «Сарыарка» выбила из плей-офф «Нефтяник», занявший 2-е место в регулярке

ВХЛ: «Сарыарка» выбила из плей-офф «Нефтяник», занявший 2-е место в регулярке
Хоккей / ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершилась заключительная серия второго раунда плей-офф. В седьмом матче противостояния альметьевский «Нефтяник» уступил карагандинской «Сарыарке» со счётом 1:3 и вылетел из плей-офф. «Нефтяник» занял в регулярном чемпионате второе место, «Сарыарка» — десятое.

Счёт во встрече был открыт на 20-й минуте, отличился форвард «Сарыарки» Александр Ремов. Во втором периоде гости увеличили преимущество, точный бросок в свой актив записал Олег Ломака. В заключительные 20 минут соперники забросили по шайбе, авторами которых стали Даниэль Насыбуллин и Максим Кицын.

В полуфинале «Сарыарка» встретится с клубом «СКА-Нева», в другой паре между собой сыграют «Торос» и «Рубин».

Календарь плей-офф ВХЛ

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 7-й матч
26 марта 2019, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Сарыарка
Караганда
0:1 – Ремов (Метальников, Зиазов) – 19:43 (5x4), 0:2 – Ломако (Соколов) – 25:26 (5x4), 1:2 – Насыбуллин (Адамчук, Елисеев) – 44:02 (5x5), 1:3 – Кицын – 59:07 (en)
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