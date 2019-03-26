ВХЛ: «Сарыарка» выбила из плей-офф «Нефтяник», занявший 2-е место в регулярке

В Высшей хоккейной лиге завершилась заключительная серия второго раунда плей-офф. В седьмом матче противостояния альметьевский «Нефтяник» уступил карагандинской «Сарыарке» со счётом 1:3 и вылетел из плей-офф. «Нефтяник» занял в регулярном чемпионате второе место, «Сарыарка» — десятое.



Счёт во встрече был открыт на 20-й минуте, отличился форвард «Сарыарки» Александр Ремов. Во втором периоде гости увеличили преимущество, точный бросок в свой актив записал Олег Ломака. В заключительные 20 минут соперники забросили по шайбе, авторами которых стали Даниэль Насыбуллин и Максим Кицын.



В полуфинале «Сарыарка» встретится с клубом «СКА-Нева», в другой паре между собой сыграют «Торос» и «Рубин».



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