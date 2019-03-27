Драйзайтль вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ, до Овечкина — три гола

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 8:4 (5:1, 2:3, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию из трёх побед.

Зачёт снайперов НХЛ

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (3+1) и Коннор Макдэвид (1+3). Благодаря хет-трику Драйзайтль добрался до отметки 46 шайб в сезоне. Он вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ, превзойдя результат нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса (45 шайб). Возглавляет борьбу за «Морис Ришар Трофи» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (49).

Хет-триком в составе победителей отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Три раза ассистировал партнёрам защитник Оскар Клефбом. Голкипер «Ойлерз» Микко Коскинен отразил 34 броска из 38.

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