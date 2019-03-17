9 игроков НХЛ, кто может набрать 100 очков за сезон. Давно такого не было

С каждым новым сезоном НХЛ отметка в 100 очков за регулярный чемпионат становится всё более трудной для достижения. За последние 10 лет зарегистрировано всего 15 таких случаев, и это резко контрастирует с теми временами, когда за океан потянулась первая волна российских легионеров. Так, только в одном сезоне-1992/93 рубеж в 100 баллов преодолел сразу 21 хоккеист, и тогда сотня очков не считалась чем-то из ряда вон выходящим.



Нынче трёхзначная цифра в статистике автоматически выводит игрока в статус суперзвезды. Первым таким хоккеистом в чемпионате-2018/19 стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а следом за ним планку взял и «великий следующий» Коннор Макдэвид. Помимо этих двух нападающих достичь отметки в 100 очков имеют шансы ещё как минимум 8 хоккеистов, что делает нынешний сезон по-настоящему уникальным. Последний раз такой урожай очковых «сотен» был зарегистрирован в чемпионате-2006/07. Мистеру Макдэвиду тогда было всего 10 лет.

5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех? Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.

Патрик Кейн («Чикаго») — 99 очков

Для того, чтобы спрогнозировать сотню очков для Кейна, не нужно быть Нострадамусом. Лидер «Блэкхоукс» достигнет этой отметки во второй раз за карьеру. В сезоне-2015/16, когда Кейн впервые добрался до неё, заработав 106 очков, он завоевал «Арт Росс Трофи», став самым результативным хоккеистом регулярки и взял трофей «Харта» как самый ценный игрок. Вполне возможно, что если бы не невероятный чемпионат в исполнении Никиты Кучерова, Кейн повторил бы свой успех по индивидуальным призам, но нынче ни один из этих кубков Патрику не светит.

Вполне вероятно, что Кейн наберёт своё 100-е очко в выездном матче против «Монреаля» — в декабрьском поединке с «хабами» он был великолепен, набрав 4 балла.

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Сидни Кроби («Питтсбург») — 92 очка

И вроде бы Кросби уже давно всем надоел, и поговорка про «лучшего игрока в мире» навязла в зубах, а капитан «пингвинов» продолжает оставаться среди лидеров лиги. Отметку в 100 баллов он достигал пять раз за карьеру, но последний такой случай был аж пять лет назад, когда 104 очка принесли ему «Харт Трофи».

Кросби обогнал Овечкина. Это случилось впервые за 8 лет! А ещё Сидни обогнал Ягра.

«Пингвины» пока не обеспечили себе твёрдое место внутри зоны плей-офф, но поэтому последний десяток матчей регулярного чемпионата будет для команды и её капитана очень важным. «Питтсбург» будет полагаться на Кросби, который не сумел набрать очков в проигранном последнем матче с «Сент-Луисом» (-3 по показателю полезности), и будет стараться реабилитироваться в следующей принципиальной битве с «Филадельфией». Если он снова наберёт сотню, то, конечно, будет далёк от своего рекордного сезона (120 очков, 2006/07), но ещё сильнее укрепит свою репутацию великого.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Джонни Годро (»Калгари») — 91 очко

Джонни Хоккей стал главным фактором успеха «Калгари» в нынешнем сезоне. На прошлой неделе у Годро случился небольшой провал — он три матча кряду не отмечался в протоколе, но затем великолепно сыграл против «Нью-Джерси», записав на свой счёт хет-трик. За шесть лет карьеры в НХЛ у Годро ещё не было сезона с сотней очков в кармане, и если он сможет достичь рубежа, то сделает нынешний чемпионат для «Флэймз» по-настоящему особенным.

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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Леон Драйзайтль («Эдмонтон) — 90 очков

Большая часть внимания, которое уделяют «нефтяникам», логичным образом сосредоточена на Макдэвиде. Но нынешний год — лучший в карьере Драйзайтля, который набрал 90 очков за 71 матч, и без которого «Эдмонтон» был бы ещё хуже, чем есть сейчас. До поражения от «Дэвилз» в минувшую среду, у Драйзатля действовала впечатляющая серия из 14 результативных матчей, а предыдущий личный рекорд (77 баллов два года назад) уже остался далеко позади. Есть предположение, что если не в нынешнем году, то в ближайшие пару лет Леон точно выбьет результативную сотню, но о командных успехах «нефтяникам» остаётся лишь мечтать. Если не случится какого-то чуда, в плей-офф «Эдмонтон» не попадёт, а это значит, что вся команда может начать специально играть на своих лидеров, чтобы те обеспечили себе необходимые бонусы.

Впрочем, более лакомой для Драйзайтля может быть не сотня очков, а 50 голов за сезон, ведь за последние 10 лет этой цифры достигали только Овечкин (5 раз), Стэмкос (дважды), Кросби, Малкин и Перри.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Натан Маккиннон («Колорадо») — 89 очков

Макиннон идёт по графику, который позволяет набрать 103 очка за сезон, но даже если этого не случится, этот чемпионат получился для форвардов «Колорадо» великолепным. Макиннон вместе с Микко Рантаненом и Габриэлем Ландескогом показал очень эффективный хоккей, и большую часть сезона нападающие «Эвеланш» находились в числе лидеров по очкам. Свой предыдущий личный рекорд результативности — 97 очков — Маккиннон почти наверняка побьёт, но куда приятней то, что форвард получит возможностьь в третий раз за карьеру сыграть в плей-офф. 26 матчей с минимум двумя набранными очками — это впечатляющий результат для нападающего, который лидирует в лиге по количеству бросков в створ ворот (311).

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Микко Рантанен («Колорадо») — 87 очков

Финский форвард большую часть сезона провёл лидером спора бомбардиров, заставив всех выучить свою фамилию. Рантанену необходимо несколько раз подряд набирать по 2 и более очков за матч, чтобы претендовать на итоговую сотню, но таких матчей у него уже 23, поэтому успешный сценарий исключать нельзя. Даже если рубеж останется непокорённым, нынешний регулярный чемпионат он может считать полностью удавшимся, ведь предыдущий личный рекорд (84 очка) уже превзойдён.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Блейк Уилер («Виннипег») — 87 очков

32-летний Уилер стареет, как хорошее вино, становясь лишь лучше. Год назад правый крайний «Джетс» набрал 91 балл, и эта цифра наверняка будет пройдена в ближайших матчах, потому что «реактивщики» набрали очень хороший ход. Обыграв крепкие «Бостон» и «Калгари» подопечные Пола Мориса подтвердили свои серьёзные амбиции, а Уилер набрал в последних пяти матчах 6 (2+4) очков. Тройка Уилера с Патриком Лайне и Марком Шайфли — настоящая результативная машина, которую иногда соперники напрасно недооценивают.



Если считать вместе с прошлым сезоном, то на счету Уилера 135 голевых передач в 152 матчах, и единственный игрок, у кого их больше — это Никита Кучеров. После того, как Уилеру исполнилось 29 лет, он выдал четыре своих лучших сезона, и большая заслуга в этом принадлежит центру Марку Шайфли. Новый контракт на $ 8,2 млн за сезон, который начнёт действовать в следующем чемпионате, придаёт Уилеру уверенности, а «Виннипег» уже сейчас может смело сказать, что деньги потрачены не зря.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Брейден Пойнт («Тампа-Бэй») — 87 очков

Если учесть, насколько «Тампа» доминирует во всей лиге в нынешнем чемпионате, то легко забыть, что Пойнт — это центрфорвард звена Кучерова и, возможно, второй игрок команды с результативной сотней по итогам года. На данный момент у него уже на 20 очков больше, чем было в прошлом сезоне, а если учесть, с каким талантливым правым крайним он выходит на лёд, то добрать оставшиеся 13 пунктов будет не такой уж непосильной задачей. Правда, в последних встречах регулярки «молнии» наверняка дадут отдохнуть лидерам, поскольку поход за Кубком Стэнли будет однозначно важнее личных рекордов.

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Брэд Маршан («Бостон») — 87 очков

От «крысы» Маршана обычно не ждут каких-то нереальных цифр статистики, но в матче с «Коламбусом» он не только выступил в роли Коннора Макгрегора но и на два балла превзошёл предыдущее личное достижение за сезон. К заветной сотне Маршан вряд ли всерьёз стремится, поскольку его амплуа полностью служит интересам команды, но при определённых обстоятельствах «мишки» могут сыграть персонально на него.



Уже сейчас маленькая канадская провинция Нова Скотиа может гордиться тем, что сразу три её уроженца — Маршан, Кросби и Маккиннон — выступили так здорово.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.