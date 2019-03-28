И. Воробьёв: у Дацюка травма, будем что-то решать и менять

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги первой встречи серии с ЦСКА (1:2).



«Мы сегодня хорошо играли, упрекнуть не в чем, но надо моменты использовать, забивать больше одного гола. Надо было доедать на пятаке шайбу. При первом пропущенном голе вы сами всё видели. К сожалению, привезли себе гол.



У Дацюка травма. Сейчас будем думать, решать, что-то надо менять.



Андронов сказал, что ЦСКА очень повезло? Что я буду другие команды комментировать? Мы сегодня хорошо играли, но результата это не меняет.



Раздельная пресс-конференция в плей-офф – это, наверное, правильно. Чувствую себя нормально», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.