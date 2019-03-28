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И. Воробьёв: у Дацюка травма, будем что-то решать и менять

И. Воробьёв: у Дацюка травма, будем что-то решать и менять
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги первой встречи серии с ЦСКА (1:2).

«Мы сегодня хорошо играли, упрекнуть не в чем, но надо моменты использовать, забивать больше одного гола. Надо было доедать на пятаке шайбу. При первом пропущенном голе вы сами всё видели. К сожалению, привезли себе гол.

У Дацюка травма. Сейчас будем думать, решать, что-то надо менять.

Андронов сказал, что ЦСКА очень повезло? Что я буду другие команды комментировать? Мы сегодня хорошо играли, но результата это не меняет.

Раздельная пресс-конференция в плей-офф – это, наверное, правильно. Чувствую себя нормально», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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