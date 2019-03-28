Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

ЦСКА – неудобный соперник для СКА

На открытых тренировках своих команд оба главных тренера старались отвечать на вопросы о четырёх победах ЦСКА над СКА в регулярке максимально кратко и банально. Дескать, всё это давно позади, сейчас новый турнир и новые матчи. Это так, но глупо отрицать тот факт, что команда Игоря Никитина стала неудобным соперником для хоккеистов Ильи Воробьёва. Лишь один матч в сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл в серии буллитов. Три остальных, включая эпическую встречу на футбольном стадионе «Газпром Арена», красно-синие завершали за 60 минут чистого игрового времени. Психологически такие вещи остаются в подсознании и могут повлиять на игроков и тренеров в любой момент. Выбросить все мысли из головы сложно. Практически невозможно. Особенно, в профессиональном спорте.

В плей-офф два последних противостояния (2016 и 2018 годы) тоже остались за ЦСКА, а вот ранее трижды выигрывал Питер (2012, 2014, 2015 годы). Особенно запомнилась битва между «армейскими» грандами образца сезона-2014/15. СКА, ведомый Вячеславом Быковым, вытащил финальную серию Запада с 0-3, а затем обыграл в финале «Ак Барс». Тот год стал для СКА поистине историческим: клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. ЦСКА же похвастать почётным трофеем по-прежнему не может, поэтому в сверхмотивации москвичей сомневаться не приходится. Отступать им попросту некуда, победы в Кубке Гагарина заждались все: игроки, тренеры, болельщики, руководство.

Дацюк – вне заявки, Жук впервые заявлен в КХЛ

Заявка СКА на первый матч, мягко говоря, удивила. Не оказалось в составе гостей Павла Дацюка, отсутствовали Николай Прохоркин, Андрей Кузьменко и Василий Токранов. Мальцева перевели во второе звено к Кручинину и Барабанову. Александр не играл три последних встречи. Попал в состав Андрей Зубарев, впервые сыгравший в нынешнем плей-офф, а также молодой форвард Артём Жук. 19-летний нападающий вообще впервые оказался заявлен на игру КХЛ. И сразу в финале конференции!

У ЦСКА не сыграл Антон Слепышев, который никак до конца не восстановится от повреждения. Травмирован защитник Александр Романов, не сыграл Грег Скотт. Выбор вратарей никого не удивил – у ЦСКА играл Илья Сорокин, у СКА – Магнус Хелльберг.

Перед игрой в фойе вместе с болельщиками разгуливал футболист московского «Локомотива» Фёдор Смолов. — Прихожу на арену ЦСКА не впервые. За кого сегодня буду болеть? За ЦСКА. Там у меня друзья, и они позвали на игру, — рассказал улыбчивый спортсмен, прибывавший в отличном настроении.

Попов убежал от всего СКА!

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва Хафизулин бросил с кистей от синей линии, Гусев перекрыл обзор голкиперу, и шайба юркнула в верхний угол.

Хозяева ответили роскошным голом Попова. Ветеран ЦСКА воспользовался недопониманием между Коскирантой и Рундбладом, убежал от чужой синей от всех соперников и в ближнем бою без проблем расправился с Хелльбергом. Забил ЦСКА в формате «4 на 4» — на скамейках для оштрафованных находились Дальбек и Бывальцев.

Хелльберг, кстати, не позволил москвичам отличиться во второй раз. В концовке Капризов в большинстве (Дальбек вышел на лёд) с близкого расстояния бросал уже наверняка, но шведский страж ворот великолепно сыграл ловушкой. Подобные сейвы украшают нашу лигу.

Во второй двадцатиминутке хороший момент для гола не использовал Якупов, убежавший один на один с Сорокиным. Наиль убрал шайбу под неудобную руку, но Сорокин вовремя выставил щиток, да и шайба с клюшки Наиля сошла.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Связка Капризов – Григоренко работает исправно

Второй гол ЦСКА сделала лучшая атакующая связка москвичей. Капризов вошёл в зону, немного продвинулся вперёд и хитро отпасовал на Григоренко. Михаил моментально, без лишних раздумий бросил и застал врасплох вратаря. Комбинация из хоккейных учебников, наблюдать за ней можно до бесконечности.

Третье удаление у хозяев едва не привело к голу в ворота… СКА! Выход два в одного в меньшинстве запорол Телегин, не сумевший отдать точную передачу на партнёра. Правда, вскоре Питер всё же забил, но уже в равных составах. Однако после длительного просмотра гол Кетова не засчитали. Белов на пятаке создавал визуальную помеху вратарю, немного заехав коньком во вратарскую площадь.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На первый взгляд показалось, что гол чистый, но обслуживавшие матч Беляев и Ромасько посчитали иначе. 2:1 – с таким счётом в пользу ЦСКА команды отправились в раздевалки. Команда Игоря Никитина нанесла 10 бросков в створ за 40 минут. Поразительно!

И. Воробьёв — об отменённом голе Кетова: с такой ситуацией не сталкивался

ЦСКА засушил игру

Третий период ЦСКА старался действовать аккуратно, но шансы у СКА были. В штангу в большинстве попал Якупов, Сорокин команду уже бы не спас. Чувствовалось, что гостям не хватало последнего паса. Такого, который может отдать гениальный Дацюк. Желание, скорости, характер – всё это было в достатке.

Никитин: не лучшая игра, ЦСКА сегодня очень повезло

В конце третьей двадцатиминутки москвичей наказали за нарушение численного состава. Штраф отправили отбывать Капризова. СКА усиленно штурмовал ворота соперника, Хелльберга заменили на шестого полевого хоккеиста, но забить гостям так и не удалось.

В результате первый матч остался за командой Игоря Никитина (2:1), которая повела в серии со счётом 1-0.