Гол Радулова и 40 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2. «Нефтяники» в ходе матча вели 2:0, но не сумели удержать преимущество.

На пятой минуте встречи отличился Леон Драйзайтль, на 22-й – Коннор Макдэвид. Вскоре в большинстве при игре в формате «5 на 4» забил российский нападающий «Даласа» Александр Радулов. В середине третьего периода Миро Хейсканен восстановил равновесие. Победу в серии буллитов «звёздам» принёс Джейми Бенн.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Александра нереализованный буллит и бросок в створ за 22.04. У Валерия Ничушкина бросок и 4 силовых приёма за 9.23 Антон Худобин отразил 40 бросков из 42, а также не справился с одним буллитом из пяти.