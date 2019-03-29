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Гол Радулова и 40 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

Гол Радулова и 40 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2. «Нефтяники» в ходе матча вели 2:0, но не сумели удержать преимущество.

На пятой минуте встречи отличился Леон Драйзайтль, на 22-й – Коннор Макдэвид. Вскоре в большинстве при игре в формате «5 на 4» забил российский нападающий «Даласа» Александр Радулов. В середине третьего периода Миро Хейсканен восстановил равновесие. Победу в серии буллитов «звёздам» принёс Джейми Бенн.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Александра нереализованный буллит и бросок в створ за 22.04. У Валерия Ничушкина бросок и 4 силовых приёма за 9.23 Антон Худобин отразил 40 бросков из 42, а также не справился с одним буллитом из пяти.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3
1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 04:59 (5x5), 2:0 – Макдэвид (Драйзайтль) – 21:08 (5x5), 2:1 – А. Радулов (Сегин, Хинц) – 26:20 (5x4), 2:2 – Хейсканен (Дикинсон, Хинц) – 47:47 (5x5), 2:3 – Бенн – 65:00 ( ПБ)
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