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Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение Овечкина и Бекстрёма

Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение Овечкина и Бекстрёма
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2.

Нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль отметился голом и результативной передачей. Теперь на счету игрока 101 (47+54) очко. Немецкий хоккеист впервые в карьере достиг отметки в 100 очков за регулярный чемпионат. Ранее это сделал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Макдэвид и Драйзайтль — первый дуэт одноклубников, набравший 100 очков в ходе одного регулярного чемпионата с сезона-2009/10. Девять лет таким достижением отметились игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Никлас Бекстрём.

В настоящий момент Драйзайтль занимает второе место в списке снайперов, отставая от Овечкина на два гола.

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