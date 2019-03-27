Коннор Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 8:4 (5:1, 2:3, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию из трёх побед.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (3+1) и Коннор Макдэвид (1+3). 22-летний канадец обновил свой личный рекорд результативности за сезон, превысив отметку 108 очков за сезон, впервые достигнутую в минувшем сезоне.

Сейчас в его активе 112 (39+73) очков в 72 матчах сезона. Макдэвид идёт на втором месте в гонке бомбардиров с отставанием от лидера – Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – на девять очков.